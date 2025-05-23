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11:05, 23 мая 2025Путешествия

Турист решил пробраться из Эстонии в Россию вплавь через реку на границе и попал на видео

«Mash на Мойке»: Турист решил вплавь пробраться в Россию на границе Нарва
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Неизвестный турист решил пробраться из Эстонии в Россию вплавь через реку на контрольно-пропускном пункте (КПП) Нарва и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах, снятых на границе, видно, как мужчина плывет через спокойную реку в сторону КПП. «Кто-то в Европу хочет, а кто-то ломится из Европы», — прокомментировал происходящее автор ролика.

Ранее в полицейской и пограничной службе Эстонии (PPA) заявили, что готовы при необходимости закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Позже министр внутренних дел балтийской республики Лаури Ляэнеметс назвал неразумными инициативы о закрытии границы.

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