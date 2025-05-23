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19:03, 23 мая 2025Путешествия

Турист на самокате с 30-килограммовым артефактом между ног привлек внимание полиции

CNN: Туриста задержали в Италии за перевозку древнего артефакта на самокате
Алина Черненко

Фото: Florion Goga / Reuters

Немецкого туриста задержали в Италии за перевозку древнеримского артефакта на арендованном электросамокате. Об этом пишет CNN.

Уточняется, что 24-летний мужчина привлек внимание полиции, когда он проезжал по исторической Виа Витторио Венето в Риме. Между ног он расположил 30-килограммовое мраморное основание древней колонны.

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Немец заявил полиции, что приобрел артефакт в качестве сувенира, не уточнив его стоимость. Ему предъявили обвинения в получении краденых культурных ценностей. Археологические эксперты изучают основание колонны, чтобы определить, откуда ее увезли.

Ранее другому туристу запретили повторно посещать Рим за купание в фонтане Треви. Помимо этого, его оштрафовали на 500 евро (около 46,2 тысячи рублей).

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