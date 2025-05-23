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16:07, 23 мая 2025Мир

Угрозы Ирана в адрес США объяснили

Политолог Тарасов: Угрозы Ирана против США — блеф на фоне ядерной сделки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vahid Salemi / AP

Угрозы Ирана в сторону США в случае необдуманных действий в регионе — не более чем «воздушно-политическая» оболочка ядреной сделки, считает политолог и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Это блеф, ну какая война. Это воздушно-политическая оболочка, в которой проходят переговоры», — сказал Тарасов.

Он напомнил, что переговоры между США и Ираном по ядерной сделке продолжаются. Страны арабского мира поддерживают этот процесс, а также внешние игроки, такие как Россия, США и Китай. По его мнению, признаков, что переговоры сорвутся, не просматривается.

Ранее генштаб Вооруженных сил (ВС) Ирана выступил с заявлением, в котором пригрозил США жестким ответом в случае необдуманных действий на Ближнем Востоке. Там сообщили, что любые проделки США в регионе «навлекут на них судьбу Вьетнама и Афганистана». Иран также обвинил Вашингтон в подстрекательстве соседей Ирана к недружественным действиям против исламской республики с целью дестабилизировать обстановку в регионе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры с Ираном по ядерной программе движутся в верном направлении.

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