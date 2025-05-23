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15:28, 23 мая 2025Мир

Иран пригрозил США «новым Вьетнамом или Афганистаном»

Иран пригрозил США Вьетнамом и Афганистаном в случае необдуманных действий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Генштаб Вооруженных сил (ВС) Ирана выступил с заявлением, в котором пригрозил США жестким ответом в случае необдуманных действий на Ближнем Востоке. Его текст приводит иранское агентство ISNA.

«Любые проделки США в регионе навлекут на них судьбу Вьетнама и Афганистана», — говорится в заявлении.

В иранском генштабе также обвинили Вашингтон в подстрекательстве соседей Ирана к недружественным действиям против исламской республики с целью дестабилизировать обстановку в регионе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры с Ираном по ядерной программе движутся в верном направлении. По ее словам, президент США Дональд Трамп высказал такую точку зрения в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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