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22:00, 22 мая 2025Бывший СССР

Украинские власти начнут отбирать у мужчин деньги и недвижимость за отказ от службы

Украинцев могут лишить денег и имущества за отказ от службы в ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Украинцы, которые уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), могут лишиться денег и имущества — автомобилей и недвижимости. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская, ее слова публикует Telegram-канал пресс-службы ВГА.

Колесник-Лавинская пояснила, что эти меры, в частности, коснутся мужчин, которые игнорируют повестки из территориальных центров комплектования (аналог военкоматов), не обновляют данные в этих центрах или же не платят штрафы. «Нарушителям грозит арест счетов, конфискация недвижимости и изъятие транспорта для нужд ВСУ», — сообщила она.

Уполномоченный по правам человека и ребенка подчеркнула, что Киев идет по стопам тоталитарных режимов прошлого, отнимая у людей последнее якобы для укрепления обороны.

Ранее стало известно, что на Украине начали массово отчислять студентов старших курсов мужского пола. Военный эксперт Андрей Марочко предположил, что это связано с негласными распоряжениями украинского военно-политического руководства.

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