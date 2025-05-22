Марочко: На Украине массово отчисляют студентов старших курсов мужского пола

На Украине массово отчисляют студентов старших курсов. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это может быть связано с негласным распоряжением властей в рамках мобилизации в ряды ВСУ, пишет РИА Новости.

«В высших учебных заведениях в момент идущей летней экзаменационной сессии порядка 50 процентов студентов 3-5 курсов мужского пола начали целенаправленно заваливать на экзаменах, также фиксируется рост взяток за положительные оценки», — рассказал он.

По словам Марочко, многим студентам в деканате прямо говорят о предстоящем отчислении за неуспеваемость. Эксперт также предположил, что это связано с негласными распоряжениями украинского военно-политического руководства.

Ранее в Верховной Раде рассказали, что на Украине не хватает желающих воевать с 2022 года. Было отмечено, что нехватку кадров можно игнорировать и продолжать насильно загонять людей в армию, но на долгосрочную перспективу это не решит проблему.

Также на днях стало известно, что на Украине абитуриентов обязали предъявлять военный билет при поступлении в вузы. Сам документ должен быть в бумажной или электронной форме.