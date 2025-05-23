Увлеченная историей семейная пара нашла древнеримскую статую

В Британии семья археологов-любителей нашла на раскопках редкую римскую статую

В Британии семейная пара, увлеченная историей, нашла каменный рельеф крылатой богини победы. Об этом сообщает The Guardian.

69-летняя Дилис Квинлан, работающая в сфере здравоохранения, и ее 68-летний муж Джим, инженер из Ливерпуля, уже 21 год проводят отпуска на археологических раскопках. В этот раз семья археологов-любителей отправилась на раскопки римского форта Виндоланда в Нортумберленде. В ходе работ супруги откопали редкую статую, изображающую богиню Викторию. Древнеримский рельеф лежал в куче камней над бывшими казармами пехотинцев у вала Адриана.

«Это самое удивительное, что мы когда-либо находили», — призналась Дилис. По словам директора раскопок доктора Эндрю Бирли, 47-сантиметровый рельеф, датируемый примерно 213 годом нашей эры, символизировал окончание Северных войн и украшал монументальную арку.

Особую ценность находке придает место, где ее сделали. Виндоланда известна тем, что в 1973 году там нашли деревянные таблички с личной перепиской римских солдат. Новый артефакт будет выставлен в музее Виндоланды в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в Австрии во время ремонта футбольного поля обнаружили братскую могилу. Там оказались останки римских солдат, которые пали в битве в I веке нашей эры.