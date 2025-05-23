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12:00, 23 мая 2025Россия

Уволенная из-за скандального видео дочери о СВО чиновница решила порвать с партией

Чиновница Шевцова решила уволиться с поста секретаря партии из-за видео дочери
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Telegram-ĸанал Юлии Шевцовой

Экс-глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова, уволенная на фоне скандала из-за видео ее дочери с угрозами людям отправкой на специальную военную операцию (СВО), решила порвать отношения с политической партией, в которой состояла много лет. Как стало известно «Подъему», женщина подала заявление в отставку с должности секретаря в политической организации в своем округе.

Руководитель регионального исполкома партии Дмитрий Антонов пояснил, что просьбу россиянки рассмотрят на ближайшем заседании. Он уточнил, что Шевцова захотела сложить полномочия добровольно.

До этого бывшая чиновница поделилась, что получила много предложений с вакансиями и после освобождения от должности намерена работать «ради своей родины».

18 мая в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором дочь Шевцовой угрожала отправить людей в зону боевых действий. Свое «творчество» девушка сопроводила тюремным сленгом: «Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим».

После критики многочисленных комментаторов родительнице пришлось извиниться за поступок дочери.

Спустя некоторое время губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил об увольнении Шевцовой.

ЖЗЛ
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