В Анапе обещали провести туристический сезон

Вице-премьер Чернышенко заявил Путину, что туристический сезон в Анапе состоится

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами правительства заявил, что летний туристический сезон в Анапе состоится несмотря на ограничения доступа к пляжам. Его слова приводит РБК.

Чернышенко подчеркнул, что Анапа получит поддержку для проведения туристического сезона.

«По ситуации в Анапе. Несмотря на временное закрытие пляжей, сезон состоится. Правительством приняты меры по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района», — подчеркнул он.

До этого стало известно, что в Анапе перекроют бетонными блоками выезды к морю. Доступ к берегу сохранится лишь у спецтехники — для них оставят открытыми часть выездов.

Ранее сообщалось, что полностью очистить загрязненные пляжи Краснодарского края планируют к лету 2026 года. Участок восстановительных работ охватит 280 гектаров береговой линии. Предварительно, на это уйдет 840 тысяч кубометров нового чистого песка.