В Британии заявили о разбитых надеждах ЕС из-за разговора Трампа и Путина

Guardian: Разговор Трампа и Путина помешал плану ЕС по санкциям против РФ

Надежды европейских политиков на то, что президент США Дональд Трамп усилит давление на Кремль, рухнули после разговора главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным, говорится в статье Дженнифер Рэнкин в газете The Guardian.

Она назвала телефонные переговоры президентов «безрезультативными» с точки зрения ЕС, потому что Трамп по их итогам вместо объявления о санкциях, рассуждал в Truth Social о перспективах возобновления торговых отношений с Россией

Инсайдеры в ЕС теперь опасаются, что в случае потенциального ослабления санкций по отношению к РФ со стороны США, европейское единство «может расколоться». В частности, есть возможность, что Венгрия наложит вето на продление санкций блока в отношении российской экономики.

Ранее ЕС начал работу над новым, 18-м пакетом санкций против России. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила, что если Москва не согласится на полное и безоговорочное прекращение огня на Украине, то «давление будет нарастать».