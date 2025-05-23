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03:37, 23 мая 2025Интернет и СМИ

В Германии призвали ввести санкции против фон дер Ляйен

BZ: Глава ЕК фон дер Ляйен заслужила санкции за махинации с вакциной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен . Фото: Reuters

Журналист Франц Бьекки заявил, что странам ЕС следует ввести санкции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее дестабилизирующую деятельность против всего объединения в отношении журналистов. Об этом он написал в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung.

Бьекки призвал ввести санкции против фон дер Ляйен, поскольку та использует свою власть, чтобы скрыть от общественности документы о ее махинации с вакцинами.

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«Если кого-то и следует наказать за "дестабилизирующую деятельность", так это должна быть не блогер, а женщина, которая подрывает институты ЕС отсутствием прозрачности, единоличными действиями и политической активностью. Может быть, пришло время наложить санкции на Урсулу фон дер Ляйен?» — подчеркнул он.

Расследование против фон дер Ляйен началось в 2023 году. Ей предъявили обвинения в коррупции — ее обвинили в том, что она в частной переписке с главой фармацевтической компании Pfizer обсуждала закупку вакцин для Евросоюза, удалив потом сообщения.

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