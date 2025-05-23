В Германии произошел теракт на вокзале Гамбурга

Bild: В результате нападения с ножом на вокзале Гамбурга пострадали 8 человек

Как минимум восемь человек пострадали результате нападения с ножом на вокзале Гамбурга в Германии. Об этом сообщает издание Bild.

«В пятницу вечером на центральном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом. По данным Bild, восемь человек получили ранения, некоторые из них — серьезные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после теракта полиция Гамбурга сообщила о проведении «крупной полицейской операции» и об аресте одной женщины, подозреваемой в совершении преступления.

Ранее нападение с ножом произошло в школе в общине Пирккала в Финляндии. Сообщалось, что в результате пострадали трое учеников, преступник был задержан.