В финской школе произошло нападение с ножом

Yle: Три ученика пострадали в результате нападения с ножом в школе в Финляндии

В школе в общине Пирккала в Финляндии произошло нападение с ножом на учеников. Об этом сообщает финское агентство Yle.

«В результате нападения с ножом в школе Вяхяярви в Пирккала пострадали три ученика. Подозреваемый — ученик этой школы. Он был задержан», — говорится в материале.

По информации издания, жизни пострадавших ничего не угрожает. Отмечается, что перед нападением подозреваемый опубликовал манифест, в котором рассказал о причинах своего поступка и описал, каким образом он планирует его совершить. Свое преступление нападавший транслировал в прямом эфире при помощи закрепленной на груди камеры GoPro.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании восьми подростков, готовивших нападения на полицейских в Ставропольском крае во время празднования 9 Мая. В ведомстве подчеркнули, что задержанные являлись участниками террористической организации.