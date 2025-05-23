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16:38, 23 мая 2025Мир

В Израиле возложили вину за расправу над дипломатами в США на трех западных лидеров

Чикли обвинил Макрона, Стармера и Карни в поощрении сил антисемитского террора
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Лидеры Великобритании, Франции и Канады Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Марк Карни поощряют силы антисемитского террора. В этом трех глав западных государств обвинил министр диаспоры Израиля Амихай Чикли, сообщает Sky News.

Он возложил вину за расправу над израильскими дипломатами в США на Макрона, Карни и Стармера. По его словам, те, кто «поддерживает эту ненависть — будь то путем умиротворения, двойных стандартов или молчания», должны быть привлечены к ответственности.

«Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и премьер-министр Канады Марк Карни — все они, каждый по-своему, воодушевили силы террора своей неспособностью провести моральные границы. Эта трусость имеет свою цену — и эта цена оплачивается еврейской кровью», — заявил он.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что с двумя сотрудниками посольства Израиля расправились рядом с еврейским музеем в Вашингтоне. На данный момент ведется активное расследование случившегося.

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