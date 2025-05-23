В МИД России пообещали ответить на террористические атаки Киева

МИД: Россия даст адекватный ответ на террористические атаки Киева

Россия даст соответствующий ответ на террористические атаки Украины по российской территории. Об этом заявили в МИД Российской Федерации.

«Разумеется, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима», — указано в сообщении.

Как добавили в дипломатическом ведомстве, ВС России, в отличие от украинской стороны, будут выбирать в качестве целей исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса.

Ранее в МИД заявили, что Украина устраивает массированные атаки дронами по российским регионам для срыва переговоров между Москвой и Киевом об урегулировании конфликта.