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20:35, 23 мая 2025Бывший СССР

В МИД России пообещали ответить на террористические атаки Киева

МИД: Россия даст адекватный ответ на террористические атаки Киева
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия даст соответствующий ответ на террористические атаки Украины по российской территории. Об этом заявили в МИД Российской Федерации.

«Разумеется, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима», — указано в сообщении.

Как добавили в дипломатическом ведомстве, ВС России, в отличие от украинской стороны, будут выбирать в качестве целей исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса.

Ранее в МИД заявили, что Украина устраивает массированные атаки дронами по российским регионам для срыва переговоров между Москвой и Киевом об урегулировании конфликта.

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