В Минобороны раскрыли местонахождение возвращенных из плена россиян

Минобороны: Возвращенные из плена россияне находятся в Белоруссии

Россияне, которых удалось вернуть из плена, находятся на территории Белоруссии. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что бойцам оказывают всю необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем всех военнослужащих и мирных жителей вернут на территорию России.

Договоренность об обмене в формате «1000 на 1000» была достигнута сторонами в ходе переговоров, которые прошли 16 мая в Стамбуле. О начале проведения самого масштабного с начала специальной военной операции обмена пленными стало известно в пятницу, 23 мая.