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17:34, 23 мая 2025Россия

В Минобороны раскрыли местонахождение возвращенных из плена россиян

Минобороны: Возвращенные из плена россияне находятся в Белоруссии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Россияне, которых удалось вернуть из плена, находятся на территории Белоруссии. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что бойцам оказывают всю необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем всех военнослужащих и мирных жителей вернут на территорию России.

Договоренность об обмене в формате «1000 на 1000» была достигнута сторонами в ходе переговоров, которые прошли 16 мая в Стамбуле. О начале проведения самого масштабного с начала специальной военной операции обмена пленными стало известно в пятницу, 23 мая.

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