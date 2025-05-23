В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Минобороны России: За неделю в зоне СВО сдались в плен 46 военнослужащих ВСУ

За неделю с 17 по 23 мая в зоне специальной военной операции (СВО) сдались в плен 46 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Подробности о том, на каких направлениях и при каких обстоятельствах пленены украинские военнослужащие, в ведомстве не привели.

Ранее, 6 мая, Россия и Украина провели очередной масштабный обмен военнопленными. Процедура состоялась по формуле 205 на 205. посредничество гуманитарного характера в проведении обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

1 мая сообщалось, что в плен к российским войскам попали украинские десантники, которых командование бросило в Горнале Курской области. На допросе мужчины рассказали, что прибыли в Курскую область из Сум, а также заявили, что их вместе с сослуживцами оставили «на произвол судьбы».