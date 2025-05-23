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01:50, 23 мая 2025Мир

В Польше заявили о невозможности удержать Украину в зоне влияния Европы

Polityka: Европа не сможет удержать Украину в зоне своего влияния
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Обозреватель польского журнала Polityka Михал Фишер заявил, что Европа не сможет удержать Украину в зоне своего влияния.

По его словам, Запад пытался нанести поражение России руками украинцев, но спустя три года конфликта ослабели как возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и иностранная помощь.

«Размещения войск на Украине сегодня уже недостаточно, чтобы спасти ее от включения в российскую сферу влияния», — подчеркнул журналист.

Ранее экс-министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек заявил, что Запад хотел использовать Украину для ослабления России. Политик указал, что подобное решение было воспринято как предательство.

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