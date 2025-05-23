Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:25, 23 мая 2025Моя страна

В России появился огромный медведь в два человеческих роста

Во Владимире создали огромного металлического медведя в два человеческих роста
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @blinov_mikhail_

Во Владимире появился огромный медведь из металла в два человеческих роста. На его создание местный житель Михаил Блинов потратил около трех месяцев, пишет «Зебра ТВ».

Подобная скульптура медведя, стоящего на задних лапах, вышла очень реалистичной, при этом вдвое выше самого создателя. На данный момент она находится в мастерской Блинова во Владимире.

По фото видно, что медведь вышел довольно грозного вида с большими острыми клыками и когтями. Он стоит на задних лапах в тот момент, когда якобы издает мощный рык.

По словам Блинова, изначально он хотел сделать только «трофейную голову» медведя. У него даже был заготовлен простой каркас под дальнейшие металлические листы. Но позднее, благодаря поклонникам, скульптуру захотелось сделать больше и в полный рост. Всего, по оценке создателя, на эту работу было потрачено около 400 килограммов металла.

Незадолго до этого в Астраханской области также изготовили пятитонную воблу. Ее длина составила 10 метров, а вес — 5 тонн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали первого обмена пленными между Россией и Украиной после переговоров

    Стала известна судьба вывезенных на Украину жителей Курской области

    Угрожавший пассажирам ножом россиянин стал фигурантом уголовного дела

    Разработан новый подход к борьбе с амебой-убийцей

    Удар «убийц аэродромов» в составе ВС России попал на видео

    У бывшего высокопоставленного полицейского изъяли имущество почти на 70 миллионов рублей

    ЕС начал обсуждение новых санкций против России

    В Израиле возложили вину за расправу над дипломатами в США на трех западных лидеров

    Раскрыта реакция сына Муцениеце на скорое замужество матери

    50-летний Дэвид Бекхэм похвастался Лабубу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости