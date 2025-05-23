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23:07, 23 мая 2025Россия

В российском городе на подростка рухнула стена школы

В Нальчике на подростка рухнула стена школы, его госпитализировали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Нальчике стена школы рухнула на пятнадцатилетнего подростка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел во время проведения капитального ремонта здания. В результате обрушения стены пострадали два человека, включая школьника. Оба были доставлены в больницу с различными травмами, подробности об их состоянии не приводятся.

По факту произошедшего была организована проверка, по результатам которой будут даны оценки соблюдению строительных норм при проведении ремонтных работ.

Ранее в Пермском крае неизвестные распылили перцовый баллончик. Пострадали 13 детей. Из-за происшествия занятия в школе были прерваны, по домам отправили более 400 учеников.

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