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20:28, 23 мая 2025Культура

Волочкова назвала свой любимый напиток

Балерина Анастасия Волочкова назвала чай с лимоном своим любимым напитком
Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, какой напиток ее самый любимый. Об этом она сообщила в интервью Пятому каналу во время музыкальной премии телеканала RU.TV.

По словам заслуженной артистки России, игристое вино не входит в список ее любимых напитков.

«Моя страсть — это кофе. Я люблю не американо и заварной, а люблю, как я называю, пыль дорог — обычный растворимый, без сахара. Но кофе я не очень пью. Больше люблю чай с лимоном», — призналась балерина.

Ранее стало известно, что Волочкова потребовала пустить ее в Большой театр на прощание с легендарным хореографом Григоровичем.

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