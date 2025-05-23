Волочкова устроила скандал на прощании с хореографом Григоровичем

Волочкова высказалась матом на прощании с хореографом Юрием Григоровичем

Артистка балета Анастасия Волочкова расплакалась на прощании с легендарным балетмейстером, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, танцовщица прибыла к Большому театру и обратилась к стоящим у входа журналистам. «Помогите мне цветы возложить, люди, я ничего больше не прошу!» — заявила артистка.

Используя ненормативную лексику, Волочкова добавила, что ее не интересует сам театр и его руководство. «Мы с вами стоим на улице, так же, как те зрители, которые хотели бы попасть на спектакль, но не могут позволить себе купить билеты по 100 тысяч рублей», — продолжила она.

Волочкова работала в Большом с 1998 года. В 2003 году балерина была уволена из труппы после череды конфликтов с администрацией учреждения.

Григоровича не стало в возрасте 98 лет. В качестве возможной причины его ухода названы осложнения после двусторонней пневмонии. Известно, что на прощание с хореографом в Большом театре прибыли министр культуры России Ольга Любимова, народный артист России Валерий Гергиев и народный артист РФ Николай Цискаридзе.