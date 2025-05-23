Врач предупредил о последствиях употребления кофе натощак

Гастроэнтеролог Тухватуллин: Кофе натощак может усилить выработку кортизола

Врач-гастроэнтеролог Феликс Тухватуллин рассказал, к каким последствиям может приводить употребление кофе натощак. О них доктор предупредил в беседе с Ufatime.ru.

Благодаря содержанию кофеина и фенольных кислот кофе запускает выработку соляной кислоты в желудке, отметил врач. Соляная кислота вырабатывается в желудке через 10-15 минут после употребления кофе, и этот эффект может сохраняться до 60 минут.

У здоровых людей усиленная кислотность остается в пределах физиологической нормы и не приводит к повреждению слизистой, однако у людей с гастритом или язвенной болезнью могут появиться боль в животе и тошнота. У людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК) кофе натощак может вызвать спазмы, диарею и вздутие живота, добавил гастроэнтеролог.

Кроме того, продолжил Тухватуллин, натощак кофе может усилить выработку кортизола (гормона стресса), особенно в утренние часы.

«Также следует помнить, что кофеин в кофе может повысить эффективность безрецептурных обезболивающих, таких, как парацетамол, и противовоспалительных обезболивающих, включая аспирин и ибупрофен. Однако для многих других лекарств кофе может вызывать взаимодействия, которые снижают их эффективность», — отметил он.

Гастроэнтеролог посоветовал пить кофе через полчаса-час после пробуждения, чтобы дать организму естественно повысить уровень кортизола и снизить излишнюю чувствительность к кофеину. При изжоге и болях Тухватуллин порекомендовал добавить к кофе легкую закуску — йогурт, горсть орехов или овсяную кашу.

Ранее гастроэнтеролог Карлос Борхес Чавес призвал не разговаривать во время еды. По его словам, это чревато метеоризмом и отрыжкой.