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13:33, 23 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказал о единственном способе лечения катаракты

Офтальмохирург Кривун: Единственным методом лечения катаракты является операция
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DuxX / Shutterstock / Fotodom

Катаракта — это заболевание, которое характеризуется снижением прозрачности и помутнением хрусталика и рано или поздно возникает практически у всех людей, предупредил офтальмохирург клиники 3Z, врач высшей категории Александр Кривун. О единственном способе лечения катаракты он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Врач рассказал, в 50-60 лет катаракта есть у 10-15 процентов пациентов, а к 70 годам этот диагноз есть примерно у половины людей. Быстрее она развивается, если у человека есть сахарный диабет или артрит, или если он принимает гормональную терапию.

Единственным методом лечения катаракты является операция: удаление помутневшего хрусталика и имплантация на его место искусственной интраокулярной линзы, рассказал Кривун. По его словам, операция с микроразрезами занимает около 15 минут и проводится амбулаторно, под местной капельной анестезией — человек находится в сознании, но не чувствует боли.

После операции глаз заклеивается, пациент около получаса проводит в послеоперационной комнате отдыха и затем может ехать домой. Повязка снимается уже вечером в день операции, почти сразу можно смотреть телевизор, заниматься домашними делами. В течение суток зрение будет немного расплывчатым, но с каждым днем оно будет проясняться. Итоговый результат обычно достигается через три-четыре недели

Александр Кривунофтальмохирург

Кривун обратил внимание на то, что сегодня пациентам не рекомендуется ждать самых поздних стадий катаракты, чтобы сделать операцию. «Это устаревший подход — он связан с тем, что более 20 лет назад проводили операции с большим разрезом, около сантиметра, когда уже полностью плотный хрусталик извлекали, имплантировали искусственный и затем накладывали швы», — объяснил офтальмохирург.

Операция производится один раз и полностью решает проблему катаракты на всю жизнь, заверил врач. Однако у некоторых людей, отметил Кривун, может развиться вторичная катаракта: происходит помутнение задней капсулы хрусталика. Врач отметил, что такое помутнение корректируется лазером.

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