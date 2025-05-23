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10:33, 23 мая 2025Забота о себе

Женщина раскрыла измену мужа с помощью зубной щетки

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Британский частный детектив Пол Джонс рассказал, как одна из его клиенток раскрыла измену мужа с помощью зубной щетки. Рассказанную им историю опубликовало издание Metro.

По словам детектива, женщина установила умное приложение для электрических зубных щеток, чтобы мотивировать детей регулярно чистить зубы, и оно отслеживало каждый сеанс гигиенической процедуры у всей семьи. «Со временем клиентка заметила, что история чистки зубов ее мужа регистрируется в странное время, когда он якобы был на работе», — сказал Джонс. Так она обнаружила, что муж чистит зубы дома каждую пятницу поздним утром.

Выяснилось, что мужчина не работал по пятницам уже три месяца и завел роман с коллегой по работе. Ее он приглашал к себе домой по пятницам, когда жены и детей не было дома. Детектив напомнил, что такие умные устройства, как зубные щетки, голосовые помощники и многое другое, могут тихо хранить информацию об изменах. «Данные не лгут. Они имеют временную метку, часто привязаны к местоположению и лишены эмоций. Когда устройство сообщает, что кто-то почистил зубы в 10:48 утра, хотя должен был приступить к работе в девять утра, трудно оправдаться», — добавил он.

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