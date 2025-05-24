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12:50, 24 мая 2025Мир

Лавров заявил об оживлении дипломатии в трудные времена

Лавров: Дипломатия, как и активная практическая наука, оживает в сложные времена
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Дипломатия, как и активная практическая наука, оживает в сложные времена. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), сообщает ТАСС.

«Дипломатия, как и активная практическая наука, оживают именно в те периоды, когда нужно проявлять инициативу, нужно больше думать, больше анализировать», — сказал дипломат.

По его словам, сейчас наступила «достаточно интересная эпоха», вспомнив фразу «китайских товарищей», которые говорят «Бог тебя упаси жить в интересные времена».

Ранее президент России Владимир Путин вручил Лаврову высшую государственную награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что для него огромная честь получить эту награду из рук главы государства и услышать те слова, которыми он ее предварил.

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