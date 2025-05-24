Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:45, 24 мая 2025Мир

Мозамбик начал расследование нападения террористов на российское судно

Мозамбик начал расследовать нападение на российское океанографическое судно
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мозамбик начал расследовать инцидент с нападением на российское океанографическое судно «Атлантида». Об этом со ссылкой на представителя правительства африканской страны сообщает портал Club of Mozambique.

Утверждается, что на месте нападения действуют террористические группировки. Корабль был атакован с двух судов. Экипажу пришлось зайти в порт Мапуту до отплытия в ЮАР.

Нападение произошло 10 мая. В российском посольстве в Мозамбике указали, что никто из граждан России не пострадал. Был нанесен незначительный ущерб оборудованию.

Ранее появились подробности о приговоре по делу о пиратском захвате сухогруза Arctic Sea с российским экипажем. Некоторые из фигурантов дела заявляли, что напали на судно с целью его угона, но не планировали завладеть его грузом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сотни взрывов и огненный ад». Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала СВО

    Заказавшая убийство дочери россиянка оказалась ранее судима

    Российский регион ночью подвергся атаке

    Мозамбик начал расследование нападения террористов на российское судно

    Жителей нескольких российских регионов предупредили о заморозках

    На Украине заочно осудили на 8 лет главу Дагестана

    В Госдуме высказались о возможности экономического сотрудничества с США

    В США и Европе заявили о ликвидации «российской киберпреступной сети»

    Дачникам рассказали о способах борьбы с популярными сорняками

    Появились новые детали смертельной аварии в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости