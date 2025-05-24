Мозамбик начал расследование нападения террористов на российское судно

Мозамбик начал расследовать нападение на российское океанографическое судно

Мозамбик начал расследовать инцидент с нападением на российское океанографическое судно «Атлантида». Об этом со ссылкой на представителя правительства африканской страны сообщает портал Club of Mozambique.

Утверждается, что на месте нападения действуют террористические группировки. Корабль был атакован с двух судов. Экипажу пришлось зайти в порт Мапуту до отплытия в ЮАР.

Нападение произошло 10 мая. В российском посольстве в Мозамбике указали, что никто из граждан России не пострадал. Был нанесен незначительный ущерб оборудованию.

Ранее появились подробности о приговоре по делу о пиратском захвате сухогруза Arctic Sea с российским экипажем. Некоторые из фигурантов дела заявляли, что напали на судно с целью его угона, но не планировали завладеть его грузом.