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10:52, 5 мая 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о приговоре по делу о пиратском захвате сухогруза Arctic Sea

РИА Новости: Осужденные за захват сухогруза Arctic Sea оспаривали пиратство
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Кононов / РИА Новости

Осужденные за захват сухогруза Arctic Sea с российским экипажем летом 2009 года оспаривали приговор, отвергая обвинение в пиратстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

Некоторые из фигурантов дела заявляли, что напали на судно с целью его угона, но не планировали завладеть его грузом — древесиной. Их соучастники выдвигали другую версию — они должны были только изолировать членов экипажа.

Сухогруз Arctic Sea летом 2009 года шел из Финляндии в Алжир с грузом леса. 8 августа судно перестало выходить на связь. 17 августа моряки ВМФ России обнаружили его в районе Островов Зеленого мыса. Помимо 15 россиян — членов экипажа, на борту сухогруза находились жители Прибалтики, которые были задержаны и привлечены к уголовной ответственности за пиратство.

В марте 2011 года Архангельский областной суд вынес им приговор. Алексея Андрюшина, Алексея Булева и Дмитрия Бартенева приговорили к десяти годам лишения свободы, Игорю Борисову дали 12 лет, а Виталийсу Лепинсу и Евгению Миронову — по семь лет колонии.

Лунев и Савин признали вину в пиратстве, поэтому их судили отдельно. Преступники получили пять и семь лет колонии. Также к трем годам был приговорен латвийский бизнесмен Сергей Демченко, которого признали причастным к захвату. Главным заказчиком захвата Савин назвал экс-главу эстонской разведки Эрика Кросса, задержать которого российским правоохранительным органам не удалось. Предполагается, что Кросс хотел получить выкуп за судно.

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