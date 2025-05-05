Раскрыты подробности о приговоре по делу о пиратском захвате сухогруза Arctic Sea

РИА Новости: Осужденные за захват сухогруза Arctic Sea оспаривали пиратство

Осужденные за захват сухогруза Arctic Sea с российским экипажем летом 2009 года оспаривали приговор, отвергая обвинение в пиратстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

Некоторые из фигурантов дела заявляли, что напали на судно с целью его угона, но не планировали завладеть его грузом — древесиной. Их соучастники выдвигали другую версию — они должны были только изолировать членов экипажа.

Сухогруз Arctic Sea летом 2009 года шел из Финляндии в Алжир с грузом леса. 8 августа судно перестало выходить на связь. 17 августа моряки ВМФ России обнаружили его в районе Островов Зеленого мыса. Помимо 15 россиян — членов экипажа, на борту сухогруза находились жители Прибалтики, которые были задержаны и привлечены к уголовной ответственности за пиратство.

В марте 2011 года Архангельский областной суд вынес им приговор. Алексея Андрюшина, Алексея Булева и Дмитрия Бартенева приговорили к десяти годам лишения свободы, Игорю Борисову дали 12 лет, а Виталийсу Лепинсу и Евгению Миронову — по семь лет колонии.

Лунев и Савин признали вину в пиратстве, поэтому их судили отдельно. Преступники получили пять и семь лет колонии. Также к трем годам был приговорен латвийский бизнесмен Сергей Демченко, которого признали причастным к захвату. Главным заказчиком захвата Савин назвал экс-главу эстонской разведки Эрика Кросса, задержать которого российским правоохранительным органам не удалось. Предполагается, что Кросс хотел получить выкуп за судно.