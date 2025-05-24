На Западе обеспокоились сближением одной страны с Россией

SCMP: Запад насторожен сближением Малайзии с Россией и Китаем

США и другие страны Запада обеспокоены сближением Малайзии с Россией и Китаем. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

«Дипломатические инициативы [премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима] вызвали недоумение у наблюдателей за Малайзией, обеспокоенных тем, что малазийский лидер слишком сближается с Китаем и Россией», — указано в сообщении.

Утверждается, что глава Малайзии стремится к диверсификации торговых отношений, что поддерживает Россия, желающая стать партнером Куала-Лумпура. При этом Москва также выступает за присоединение Малайзии к БРИКС.

14 мая президент России Владимир Путин провел переговоры с Анваром Ибрагимом в Кремле. В ходе встречи российский лидер подчеркнул важность сотрудничества двух стран.