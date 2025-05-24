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10:51, 24 мая 2025Культура

Назван наследник многомиллионного состояния знаменитого хореографа

Наследство хореографа Григоровича перейдет племяннику Николаю
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Юрий Григорович

Юрий Григорович. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Многомиллионное наследство легендарного балетмейстера, народного артиста СССР Юрия Григоровича перейдет его племяннику Николаю — сыну сестры хореографа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Наследник получит в числе прочего имущества огромную квартиру в историческом особняке, расположенном на Сретенском бульваре в центре Москвы, стоимостью около 200 миллионов рублей. Ее площадь 177 квадратных метров с потолками под четыре метра. Особняк был построен в начале XX века в качестве доходного дома страхового общества «Россия». В советские годы квартира была коммунальной, позже ее расселили и предоставили Григоровичу.

Своих детей у маэстро не было, его супруга ушла из жизни в 2008 году.

Григоровича не стало в возрасте 98 лет. В качестве возможной причины его ухода названы осложнения после двусторонней пневмонии. Известно, что на прощание с хореографом в Большом театре прибыли министр культуры России Ольга Любимова, народный артист России Валерий Гергиев и народный артист РФ Николай Цискаридзе.

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