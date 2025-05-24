Немецкого аналитика назвали «титаном мысли» за слова о цели России в СВО

Журналист Медведев назвал Репке титаном мысли за слова о цели РФ победить в СВО

Российский журналист Андрей Медведев высказался об аналитике немецкой газеты Bild Юлиане Репке после его слов о цели России в спецоперации (СВО) на Украине. Свой ответ он выложил в Telegram-канале.

Репке прежде заявил, что Россия преследует «ясную цель», заключающуюся в «победе в войне против Украины». По его словам, РФ настраивает всю экономику на достижение данной цели.

«Все же Репке мощнейший аналитик. Думал, думал и наконец понял все про замыслы России. На четвертый год осознать, что у нас есть цель выиграть войну. Ну вот ничего себе, титан мысли», — написал Медведев.

Ранее Репке объяснил, почему президент США Дональд Трамп оказался продать Киеву ракеты. По его мнению, политик заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

