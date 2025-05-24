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13:58, 24 мая 2025Экономика

Планы ЕС отключить российские банки от SWIFT назвали «самым настоящим ханжеством»

Сенатор Джабаров назвал ханжеством планы Брюсселя отключить банки РФ от SWIFT
Дмитрий Воронин
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Озвученные в числе прочих санкционных инициатив Брюсселя планы отключить более 20 российских банков от SWIFT свидетельствует о том, что Евросоюз( ЕС) «сошел с ума». Об этом в беседе с RT заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Но чем дальше будет развиваться ситуация, тем быстрее, мне кажется, они опомнятся», — высказался сенатор, отметив, что «подойдя к краю», в ЕС «поймут, что остались в одиночестве», поскольку «даже американцы отказываются поддерживать их идеи об "окончательной изоляции" нашей страны».

Политик обратил внимание, что разговоры об отключении РФ от платежных систем сопровождаются наращиванием объемов закупок российских нефти и газа. «Это же самое настоящее ханжество. С одной стороны, говорят, что с Россией надо рвать, а с другой стороны — тихонечко, чтобы никто не слышал и не видел, будем продолжать с ней экономические связи», — сказал он телеканалу.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент допускал подключение российских банков к SWIFT. Подчеркивая, что это «обсуждаемо», он указывал, что в зависимости от хода урегулирования украинского конфликта возможно и ужесточение санкций.

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