Планы ЕС отключить российские банки от SWIFT назвали «самым настоящим ханжеством»

Сенатор Джабаров назвал ханжеством планы Брюсселя отключить банки РФ от SWIFT

Озвученные в числе прочих санкционных инициатив Брюсселя планы отключить более 20 российских банков от SWIFT свидетельствует о том, что Евросоюз( ЕС) «сошел с ума». Об этом в беседе с RT заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Но чем дальше будет развиваться ситуация, тем быстрее, мне кажется, они опомнятся», — высказался сенатор, отметив, что «подойдя к краю», в ЕС «поймут, что остались в одиночестве», поскольку «даже американцы отказываются поддерживать их идеи об "окончательной изоляции" нашей страны».

Политик обратил внимание, что разговоры об отключении РФ от платежных систем сопровождаются наращиванием объемов закупок российских нефти и газа. «Это же самое настоящее ханжество. С одной стороны, говорят, что с Россией надо рвать, а с другой стороны — тихонечко, чтобы никто не слышал и не видел, будем продолжать с ней экономические связи», — сказал он телеканалу.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент допускал подключение российских банков к SWIFT. Подчеркивая, что это «обсуждаемо», он указывал, что в зависимости от хода урегулирования украинского конфликта возможно и ужесточение санкций.