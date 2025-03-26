В США допустили подключение РФ к SWIFT

В Минфине США допустили подключение РФ к SWIFT

США могут рассмотреть подключение России к международной банковской системе SWIFT, допустил министр финансов страны Скотт Бессент в интервью Fox News.

По его словам, «все обсуждаемо». При этом Бессент отметил, что США могут и наоборот ужесточить санкции против России в зависимости от хода урегулирования конфликта на Украине.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что возвращение российских банков к системе SWIFT в рамках Черноморской инициативы может открыть двери для Mastercard и Visa на российский рынок. При этом платежным системам придется столкнуться с конкуренцией отечественной системы «МИР». Это будет полезно для конкуренции и будет более удобно для граждан, выезжающих за границу, где иностранные карты остаются более универсальными, отметил он.