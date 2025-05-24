Россиян предупредили о тяжелых последствиях процедуры банкротства

Экономист Анисимова: Процедуру банкротства не зря называют финансовым рабством

Для многих граждан банкротство стало единственным способом избавиться от непосильных долгов, однако за кажущимся облегчением скрываются долгосрочные последствия, которые в юридической и экономической среде не без оснований прозвали «финансовым рабством», рассказала директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Экономист рассказала, что при процедуре банкротства гражданин обязан на срок до пяти лет уведомлять любые кредитные организации о своем статусе при попытке взять новый займ. При этом доступ к займам, в том числе ипотечным, становится затрудненным или вовсе невозможным, особенно при наличии в кредитной истории отметки о банкротстве, пояснила она.

История банкротства хранится в бюро в течение семи лет, и удалить ее невозможно. Анна Анисимова Экономист

«В рамках банкротства происходит реализация имущества. Закон позволяет сохранить лишь единственное жилье, но все остальное — автомобиль, дача, техника, сбережения — может быть выставлено на торги. Финансовый управляющий получает доступ ко всем счетам и контролирует доходы должника, включая пенсии и социальные выплаты, за исключением некоторых защищенных законом пособий», — также рассказала Анисимова.

Эксперт добавила, что даже если банкрот живет в семье, имущество, нажитое в браке, попадает под пристальное внимание. В таком случае, по ее словам, распределение долей в совместной собственности превращается в отдельную юридическую головоломку, и нередко страдают все члены семьи, включая детей.

«Дополнительные ограничения касаются профессиональной сферы. Закон запрещает банкроту в течение трех лет занимать руководящие должности в компаниях, а в некоторых отраслях — например, в финансовом секторе — такой статус может навсегда закрыть карьерные перспективы», — указала Анисимова.

Ранее экономист Анисимова рассказала о действиях при нехватке средств на оплату долгов по кредитке. По ее словам, если долг уже растет, а платить нечем, первое, что нужно сделать — не прятаться.