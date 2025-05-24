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17:40, 24 мая 2025Силовые структуры

Школам и вузам России напомнили про штрафы за прием детей нелегалов

Полковник МВД Климова: Школам и вузам грозит штраф за прием детей нелегалов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Школам и вузам грозит штраф до 500 тысяч рублей за прием на обучение детей, чьи родители находятся в реестре контролируемых лиц. Об этом напомнила представитель Главного управления по вопросам миграции МВД России полковник полиции Елена Климова в эфире радио «Милицейская волна», передает ТАСС.

По ее словам, иностранцы, нарушившие порядок пребывания в стране, включаются в реестр. Их дети не могут обучаться в российских образовательных учреждениях. Юридические лица подлежат штрафу за оказание услуг нелегалам.

Климова отметила, что сотрудники школ и вузов при приеме на обучение детей иностранных граждан должны проверить их родителей по реестру МВД.

Ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект, согласно которому органы власти в сфере образования должны будут передавать МВД данные о детях мигрантов.

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