Школам и вузам России напомнили про штрафы за прием детей нелегалов

Полковник МВД Климова: Школам и вузам грозит штраф за прием детей нелегалов

Школам и вузам грозит штраф до 500 тысяч рублей за прием на обучение детей, чьи родители находятся в реестре контролируемых лиц. Об этом напомнила представитель Главного управления по вопросам миграции МВД России полковник полиции Елена Климова в эфире радио «Милицейская волна», передает ТАСС.

По ее словам, иностранцы, нарушившие порядок пребывания в стране, включаются в реестр. Их дети не могут обучаться в российских образовательных учреждениях. Юридические лица подлежат штрафу за оказание услуг нелегалам.

Климова отметила, что сотрудники школ и вузов при приеме на обучение детей иностранных граждан должны проверить их родителей по реестру МВД.

Ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект, согласно которому органы власти в сфере образования должны будут передавать МВД данные о детях мигрантов.