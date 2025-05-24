Трамп объявил об отказе распространять демократию под дулом пистолета

Трамп: Задача армии — защищать границы США, а не менять культуру других стран

Президент США Дональд Трамп, обращаясь к выпускникам военной академии Вест-Пойнт, назвал задачей армии страны защиту границ и устранение угроз в любом месте и в любое время, а не вмешательства ради смены культур других стран. Об этом сообщает ТАСС.

Также Трамп объявил об отказе «распространять демократию по всему миру под дулом пистолета» и, не приводя подробностей, отметил, что США разработали гиперзвуковые ракеты, которые производят теперь «в больших количествах».

«Мы только что составили военный бюджет на 1 триллион долларов. Некоторые интересуются, не мог бы я сократить его. Я не сокращу его даже на 10 центов. Есть другие вещи, расходы на которые можно урезать», — цитирует агентство главу США.

В январе, выступая на своей инаугурации, Трамп обещал создать «самую сильную армию, которую когда-либо видел мир».