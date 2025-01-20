Трамп пообещал создать сильнейшую армию в мире

Трамп пообещал построить самую сильную армию в мире

Соединенные Штаты Америки создадут сильнейшую армию в мире. С таким обещанием выступил принесший присягу президента Дональд Трамп, церемонию транслирует телеканал ABC.

«Мы создадим самую сильную армию, которую когда-либо видел мир», — заявил он.

Кроме того, он высказался о намерении стать «миротворцем и объединителем» в ходе своего второго президентского срока. По его словам, просчеты предыдущего президента Джо Байдена привели к вооруженным конфликтам по всему миру.

Трамп официально вступил в должность главы государства, став 47-м по счету президентом Соединенных Штатов. Помимо Трампа в должность вступил и его заместитель Джей Ди Вэнс. Присягу Трамп принес на Библии, на которой клялся бывший президент США Авраам Линкольн.