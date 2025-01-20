Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:08, 20 января 2025Мир

Трамп пообещал создать сильнейшую армию в мире

Трамп пообещал построить самую сильную армию в мире
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Соединенные Штаты Америки создадут сильнейшую армию в мире. С таким обещанием выступил принесший присягу президента Дональд Трамп, церемонию транслирует телеканал ABC.

«Мы создадим самую сильную армию, которую когда-либо видел мир», — заявил он.

Кроме того, он высказался о намерении стать «миротворцем и объединителем» в ходе своего второго президентского срока. По его словам, просчеты предыдущего президента Джо Байдена привели к вооруженным конфликтам по всему миру.

Трамп официально вступил в должность главы государства, став 47-м по счету президентом Соединенных Штатов. Помимо Трампа в должность вступил и его заместитель Джей Ди Вэнс. Присягу Трамп принес на Библии, на которой клялся бывший президент США Авраам Линкольн.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова стал президентом США. Он объявил о «золотом веке Америки» и начал собирать деньги

      54-летняя невеста миллиардера Безоса показала кружевное белье на инаугурации Трампа

      Зеленскому напомнили об одном его решении после обращения к Трампу

      В Совфеде объяснили отсутствие темы Украины в речи Трампа

      На Украине отреагировали на решение гимнаста-чемпиона сменить гражданство

      В Раде поставили под вопрос существование Украины как государства

      Байден оставил письмо Трампу перед началом президентства

      Мелания Трамп захотела стать влиятельным человеком в администрации Трампа

      Билл Клинтон прокомментировал речь Трампа словами «а вы сами догадайтесь»

      На Украине рассказали о подготовке к отказу от территорий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше