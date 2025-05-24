Трамп рассказал об изучении опыта украинского конфликта

Трамп заявил, что США изучают опыт применения дронов в конфликте на Украине

Армия США активно изучает опыт применения беспилотников в ходе боевых действий на Украине, рассказал американский президент Дональд Трамп выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк). Об этом сообщает ТАСС.

По словам лидера Соединенных Штатов, аналитики «видят беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью». Указав, что речь идет об «очень страшной вещи», Трамп отметил, что в стране «учатся на этом». «Ваша профессия меняется очень быстро», — напомнил он будущим военным.

Там же, в академии, Трамп заявил, что армии США теперь не придется «распространять демократию по всему миру под дулом пистолета» и менять культуру других государств.

Также он, не приведя подробностей, поведал, что разработанные американцами гиперзвуковые ракеты производятся теперь «в больших количествах».