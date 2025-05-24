В Казани раскрыли состояние ребенка убитой турком женщины

В Казани сообщили о состоянии ребенка убитой турком женщины

В Казани раскрыли состояние трехлетнего ребенка убитой турком женщины — оно оценивается как среднетяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы, передает ТАСС.

«В приемный покой больницы бригадой скорой помощи доставлен ребенок. Он осмотрен специалистами, проведен полный спектр необходимых исследований, находится в профильном отделении. Состояние оценивается как среднетяжелое», — указано в сообщении.

Инцидент произошел 24 мая. Турок по имени Мете Эцфела пришел на праздник сына в Казани, где была его экс-супруга, начал конфликтовать с возлюбленной, а затем ударил женщину ножом. Кроме того, мужчина ранил ребенка, после чего заперся в квартире и отказывался выходить.

Ранее мужчину задержали. После того как иностранец совершил преступление, он стоял на балконе пятого этажа более четырех часов и угрожал спрыгнуть вниз.