В Казани иностранец расправился с россиянкой в день рождения их маленького сына

«Подъем»: В Казани турок расправился с бывшей супругой и ранил сына

В Казани иностранный гражданин расправился с бывшей женой в день рождения маленького сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По данным источника, турок по имени Мете Эцфела пришел на детский праздник, спровоцировал конфликт, затем ударил супругу Елену ножом, а также ранил ребенка.

Соседи вызывали полицию, однако мужчина не открыл дверь, а позже, когда на место происшествия прибыли родственники, он передал им сына и предсмертную записку.

По некоторым данным, Эцфела перебежал в соседнюю квартиру и встал на окно, угрожая спрыгнуть. Полиция ведет с ним переговоры на английском.

Источнику также стало известно, что 34-летняя Елена Рябинина была директором и тренером местной спортшколы «Вдохновение».

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