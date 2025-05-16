Россиянина задержали за расправу над женщиной и поджог дома

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома

В Усть-Лабинске Краснодарского края полиция задержала 36-летнего жителя Санкт-Петербурга по подозрению в расправе над женщиной и поджоге дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Накануне в полицию поступило сообщение о пожаре в одном из домов в Усть-Лабинске. После того как огонь потушили, в одной из комнат правоохранители нашли женское тело с признаками насильственной смерти. По версии следствия, неоднократно судимый мужчина расправился с женщиной и попытался скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в деле о расправе над экс-мэром Самары появились новые фигуранты.