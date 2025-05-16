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19:30, 16 мая 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за расправу над женщиной и поджог дома

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Усть-Лабинске Краснодарского края полиция задержала 36-летнего жителя Санкт-Петербурга по подозрению в расправе над женщиной и поджоге дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Накануне в полицию поступило сообщение о пожаре в одном из домов в Усть-Лабинске. После того как огонь потушили, в одной из комнат правоохранители нашли женское тело с признаками насильственной смерти. По версии следствия, неоднократно судимый мужчина расправился с женщиной и попытался скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в деле о расправе над экс-мэром Самары появились новые фигуранты.

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