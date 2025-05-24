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21:02, 24 мая 2025Силовые структуры

Расправившегося с бывшей женой в Казани турка задержала полиция

Shot: В Казани задержали турка, расправившегося с бывшей женой
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал Readovka

Гражданина Турции, который расправился с бывшей женой в Казани, задержала полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что после того, как иностранец совершил преступление, он стоял на балконе пятого этажа более четырех часов и угрожал спрыгнуть вниз. Тем не менее его все же задержала полиция и вывела из подъезда под крики разъяренной толпы.

Ранее стало известно, что турок по имени Мете Эцфела пришел на праздник сына в Казани, где была его экс-супруга, начал конфликтовать с возлюбленной, а затем ударил женщину ножом. Кроме того, мужчина ранил ребенка, после чего заперся в квартире и отказывался выходить.

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