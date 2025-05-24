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11:46, 24 мая 2025Россия

В России призвали проверить слова замруководителя офиса Зеленского о войне с Россией

Рогов призвал проверить слова Верещук о вражде и войне с Россией на экстремизм
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал проверить заявление замруководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского Ирины Верещук о вражде и войне с Россией на экстремизм, сообщает РИА Новости.

«Верещук четко показывает, что режим Зеленского, будучи временщиками, делает все, чтобы мир на постукраинском пространстве южнорусских земель не наступил», — подчеркнул он.

По его словам, «политическое украинство» — это экстремистское движение, направленное только на войну с Россией.

Ранее Верещук заявила, что дети на Украине должны быть готовы к войне с Россией, потому что конфронтация между странами будет длиться столетиями. Она добавила, что конфликт Киева и Москвы не закончится даже в случае перемирия.

Руководитель Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко отметил, что заявление Верещук о войне с Россией — очередная провокация.

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