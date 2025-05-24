В России призвали проверить слова замруководителя офиса Зеленского о войне с Россией

Рогов призвал проверить слова Верещук о вражде и войне с Россией на экстремизм

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал проверить заявление замруководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского Ирины Верещук о вражде и войне с Россией на экстремизм, сообщает РИА Новости.

«Верещук четко показывает, что режим Зеленского, будучи временщиками, делает все, чтобы мир на постукраинском пространстве южнорусских земель не наступил», — подчеркнул он.

По его словам, «политическое украинство» — это экстремистское движение, направленное только на войну с Россией.

Ранее Верещук заявила, что дети на Украине должны быть готовы к войне с Россией, потому что конфронтация между странами будет длиться столетиями. Она добавила, что конфликт Киева и Москвы не закончится даже в случае перемирия.

Руководитель Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко отметил, что заявление Верещук о войне с Россией — очередная провокация.