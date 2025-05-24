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01:21, 24 мая 2025Россия

В России заподозрили западные спецслужбы в планировании теракта против Путина

Политолог Марков: Британские спецслужбы могут сбить самолета Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Россия не согласится на проведение нового раунда переговоров с Киевом в Ватикане из соображений безопасности президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил в беседе с «Московским комсомольцем» («МК») политолог Сергей Марков.

По его мнению, спецслужбы Великобритании могут инициировать теракт против самолета российского лидера. «Они просто собьют борт №1. В Ватикан опасно лететь», — отметил эксперт.

Политолог указал, что маршрут полета в Рим пролегает через западные страны, что является опасным.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Ватикан не подходит в качестве площадки для следующего раунда переговоров по урегулированию конфликта России и Украины. Обсуждение православных стран на католической площадке вопросов, касающихся устранения первопричин конфликта, он назвал неэлегантным.

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