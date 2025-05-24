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21:35, 24 мая 2025Культура

Вручены награды Каннского кинофестиваля

Фильм «Простая случайность» Панахи получил главный приз Каннского кинофестиваля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джафара Панахи

Джафара Панахи. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В Каннах прошла церемония закрытия 78-го кинофестиваля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность» получил главный приз кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь». Гран-при фестиваля получил фильм «Сентиментальная ценность» датского режиссера Йоакима Триера.

Награду за лучшую режиссуру вручили бразильскому режиссеру Клеберу Мендонсу Филио за кинокартину «Секретный агент». Приз жюри достался кинолентам «Сират» французского режиссера Оливера Лаше и «Звук падения» немецкого режиссера Маши Шилински. Спецпризом жюри отмечен фильм «Воскрешение» китайского режиссера Би Гань.

Приз за лучший сценарий вручили Жан-Пьеру и Люку Дарденн за французско-бельгийскую киноленту «Молодые матери».

Ранее сообщалось, что масштабное отключение электричества на юге Франции, которое в том числе нарушило работу Каннского кинофестиваля, могло произойти из-за диверсии. По информации телеканала France 3, одной из причиной того, что свет в Каннах погас за несколько часов до вручения наград форума, стал «поджог высоковольтной подстанции в коммуне Таннерон».

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