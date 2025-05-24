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12:00, 24 мая 2025Мир

Захарова раскрыла истинную цель Макрона по аресту Дурова

Захарова: Макрон арестовал Дурова для управления выборами в Румынии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Hubert Boesl / dpa / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram Павла Дурова для управления выборами в Румынии. Истинную цель французского лидера раскрыла официальный представитель МИД России Марию Захарова в своем Telegram-канале.

«Получается, Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов с мессенджером такими варварскими методами, а для управления выборами в Румынии, понимая, что кандидат от либеральной диктатуры выиграть не сможет ни при каких легальных раскладах», — написала дипломат.

Она подчеркнула, что такое на «фейки» списать не получится, поскольку это «обвинение в тяжелейшем преступлении с приведением доказательств».

Ранее Дуров обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, к нему обратился директор внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер и попросил его запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами, но Дуров отказался, поскольку мессенджер не блокировал протестующих в России, Белоруссии или Иране.

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