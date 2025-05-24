Захарова: Обмен пленными подтверждает готовность Москвы к переговорам с Киевом

Предложенный Россией обмен военнопленными с Украиной лишил Запад возможности заявлять о том, что в РФ якобы не хотят переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментарий которой приводит «Звезда».

«Это практический пример того, как ведет себя наша страна на мировой арене», — объяснила дипломат, подчеркнув, что соответствующая договоренность была реализована в кратчайшее время. Все это, по словам Захаровой, выбило аргументы либерально-западного сообщества, а «все интриги, которые крутили западники», в числе которых она назвала руководителей Франции, ФРГ и Великобритании, «по большому счету обнулились этой практической инициативой, которая реализуется».

О российско-украинском обмене пленными в рамках реализации формулы «1000 на 1000», которую стороны согласовали на прошлой неделе в Стамбуле, сообщается второй день подряд. В субботу Россия вернула с подконтрольных Киеву территорий еще 307 военнослужащих.

Что касается другого пункта достигнутых в Турции договоренностей, то Москва уже завершает подготовку наработок в рамках меморандума по украинскому урегулированию и, как прогнозирует вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передаст их Киеву уже в ближайшие дни.