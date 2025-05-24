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15:48, 24 мая 2025Россия

Названы сроки передачи Киеву меморандума по украинскому урегулированию

Косачев: РФ передаст Украине меморандум по урегулированию в ближайшие дни
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: mr_tigga / Shutterstock / Fotodom

Москва передаст Киеву свои наработки в рамках меморандума по украинскому урегулированию уже в ближайшие дни. Такой прогноз в разговоре с телеканалом «Звезда» озвучил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, работа над документом находится в завершающей стадии, и вероятно, уже скоро с ним сможет ознакомиться украинская сторона. При этом сенатор выразил сомнения в том, что на этом этапе детали меморандума будут становиться достоянием общественности.

«Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях», — пояснил Косачев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия передаст Украине проект меморандума по урегулированию после завершения обмена пленными в формате «1000 на 1000». Он напомнил, что меморандум — вторая часть договоренностей, которые были достигнуты на переговорах сторон 16 мая в Стамбуле.

Обмен пленными между странами мог начаться в пятницу, 23 мая, и будет проходить три дня, сообщила ранее The Financial Times (FT). Издание ссылалось на неназванных чиновников на Украине. Впоследствии эти данные подтвердились: в рамках первого этапа нового обмена в Россию из украинского плена вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц (среди последних были мирные жители Курской области, захваченные ВСУ).

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