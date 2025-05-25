На Западе объяснили обмен военнопленными между Россией и Украиной

Броу: Обмен военнопленными говорит о желании России сотрудничать

Обмен военнопленными между Россией и Украиной говорит о желании Москвы сотрудничать по вопросу мирного урегулирования вооруженного конфликта. Об этом заявила старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Брента Скоукрофта Кэтрин Броу в эфире телеканала Sky News.

В частности, она указала на желание более тесного сотрудничества России в вопросе конфликта на Украине и перспектив его окончания. При этом она заявила, что Запад «не понимает до конца» позиции Москвы, сославшись на удары по военной инфраструктуре Киева.

Ранее в Минобороны сообщили, что обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» завершился. В ведомстве уточнили, что российская и украинская стороны обменялись пленными в указанном формате в период с 23 по 25 мая. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, которые прошли 16 мая.