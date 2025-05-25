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03:41, 25 мая 2025Россия

Над российским регионом сбили четыре беспилотника ВСУ

Губернатор Миляев: Над Тульской областью сбили четыре беспилотника ВСУ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские военные ликвидировали четыре беспилотника самолетного типа над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

До этого Миляев сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки дронов. На данный момент угроза сохраняется, предупредил он жителей Тульской области.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа уничтожили 95 украинских беспилотника (БПЛА) в небе над регионами России. Два беспилотника были уничтожены в небе над Московским регионом.

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